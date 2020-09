Nardella: “Mentre l’Europa torna nell’emergenza Covid-19, in Italia si riaprono gli stadi. Era così necessario?”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto la sua con un post su Twitter sulla parziale riapertura degli stadi italiani.

Questo il tweet: “Mentre l’Europa ritorna nell’emergenza Covid-19, in Italia riaprono parzialmente gli stadi. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era così necessario?”.

