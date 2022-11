Nardella: “Mondiale? Uno sfruttamento disumano per il vantaggio di pochi. La partita dei diritti è già stata persa”

“ Più di 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando il Qatar è stato scelto per ospitare i Mondiali di calcio.

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella , attraverso un post su Facebook, ha criticato aspramente i Mondiali in Qatar , competizione che avrà inizio questo pomeriggio. Sentite cosa ha detto in merito a diritti umani e valori del calcio:

Uomini fulminati perché gli impianti elettrici negli alloggi erano difettosi, suicidati per la disperazione, caduti da impalcature traballanti e prive di sicurezza. Ultimare i lavori in tempo è stata l’unica priorità: costi quel che costi. Uno sfruttamento disumano per il vantaggio economico di pochi.