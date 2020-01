Nardella: “Non accetto l’idea che la Mercafir sia vista come un ripiego. E’ un’area perfetta raggiungibile con qualunque mezzo di trasporto”

Ha trattato anche del prezzo della Mercafir il sindaco di Firenze Dario Nardella nell’intervista rilasciata a La Nazione: “Prezzo Mercafir? D’ora in poi non posso esprimermi sul tema perché commetterei un’illegalità. La Mercafir non è mia ma dei fiorentini e io ho il dovere di tutelare il patrimonio pubblico e valorizzarlo secondo le regole. Non accetto l’idea che la Mercafir sia vista come un ripiego. E’ un’area perfetta raggiungibile con qualunque mezzo di trasporto pubblico e privato”