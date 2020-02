Nardella: “Non c’è nessun rinvio, il bando per la vendita della Mercafir è pronto!”

Dopo le news legate ad un possibile rinvio del bando per l’alienazione della parte sud della Mercafir, a cui è ancora incerta la partecipazione della Fiorentina, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha smentito così, nelle parole raccolte da Italpress: “Non c’e’nessun rinvio, è questione di qualche giorno. Il bando è pronto”. Nei giorni scorsi il Comune ha approvato in via definitiva la variante urbanistica che prevede in quella zona la presenza di un possibile nuovo stadio della Fiorentina.