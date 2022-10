Nardella: “Non se ne può più di questo attacco concentrico a Firenze e ai tifosi della Fiorentina. Stanno raccontando la più grande bufala nella storia del calcio”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Lady Radio, per cercare di mettere la parola fine al linciaggio mediatico in atto nei confronti della città e dei tifosi della Fiorentina.

“Non se ne può più di questo attacco concentrico alla città di Firenze – ha detto Nardella – Non esiste un caso Firenze. Se ci raccontiamo che questa storiella che il problema del calcio in Italia è la nostra città, stiamo raccontando la più grande bufala nella storia di questo sport”.

Poi ha ribadito: “Bisogna dire basta a questo attacco mediatico con grande decisione, parlerò nei prossimi giorni con il presidente della Lega Serie A, della Figc e del Coni, ma prenderò contatto anche coi rappresentati delle associazioni della stampa, perché non è possibile assistere ad un’analisi e ad una critica così superficiale che vorrebbe indicare in Firenze come la città responsabile di tutti i problemi del calcio italiano. Poi chi sbaglia paga e deve farlo fino in fondo: la responsabilità è individuale”.