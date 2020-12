Nardella: “Non voglio rimanere in mezzo tra chi vuole abbattere e chi vuole intoccabile il Franchi. Lo scontro non fa bene a nessuno”

Alla trasmissione di Radio Rai 1 “Un giorno da pecora” ha parlato il Sindaco di Firenze Dario Nardella anche in merito allo stadio Artemio Franchi. Queste le parole del primo cittadino fiorentino: “Intanto voglio dire che l’obiettivo per l’Artemio Franchi è che lo stadio continui ad essere utilizzato per ciò che è nato, cioè lo sport. Non voglio rimanere in mezzo tra chi lo vuole spianare e chi lo vuole intoccabile, il rischio è che poi venga abbandonato come il Flaminio a Roma. Questo scontro non fa bene a nessuno. Voglio fare anche un in bocca al lupo a Cesare Prandelli, che ho saputo essere stato contagiato dal Coronavirus qualche ora fa”.

0 0 vote Article Rating