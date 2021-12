Nardella: “Nuovo Franchi? Abbiamo finalmente imboccato la strada giusta, ora c’è solo da correre. La Fiorentina aumenterà di molto le proprie entrate e dovrà solo pagare l’affitto”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Lady Radio, ha parlato del rifacimento del Franchi e dei rapporti che intercorrono tra il Comune e la Fiorentina: “Noi avevamo in ponte di vederci con Commisso durante il periodo natalizio, ma il presidente è dovuto tornare negli Usa per motivi di salute. Quando ritornerà a Firenze parleremo di questo tema. Il nuovo stadio per come è stato pensato triplicherà le entrate da parte del gestore, quindi sarà una grande opportunità per il gestore stesso. Poi le stime precise le avremo quando ci sarà il progetto definitivo”.

E ancora: “Lo realizziamo con i soldi pubblici del PNRR, ricordo in questo caso che non potevano essere spesi per ospedali, scuole e quant’altro, perché erano riservati solo per i beni culturali e abbiamo deciso di metterli sul Franchi. La Fiorentina dunque non avrà neanche l’onere di dover ripagare l’investimento. in questo modo dovrà pagare solo il canone di affitto dello stadio”.

Il tutto mentre sta scadendo la concessione: “Abbiamo già aperto un tavolo e predisposto gli atti per una proroga per la concessione. Poi con la Fiorentina decideremo se continuare a giocare al Franchi durante i lavori, oppure se andare in un altro stadio. Abbiamo imboccato la strada giusta finalmente, ora c’è da correre. Testa bassa e pedalare“.