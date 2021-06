Nardella: “Nuovo Franchi, obiettivo completare i lavori nell’anno del centenario dalla nascita della Fiorentina. Stadio sarà coperto, funzionale e le curve attaccate al campo. Risolveremo i problemi del quartiere”

Importante, nel progetto di riqualificazione dell’area di Campo di Marte, sarà sicuramente il rifacimento dello stadio e attuale casa della Fiorentina, l’Artemio Franchi.

Il sindaco di Firenze, presentando il bando per la progettazione di stadio e quartiere, ha detto: “Con il nuovo Franchi risolveremo il problema della viabilità e dei parcheggi nel quartiere. Quest’ultimo è molto sentito specialmente nei giorni della gara. La torre di maratona e le due scale elicoidali dovranno essere mantenuti, così come la struttura generale delle tribune e la visuale esterna delle stesse. Lo stadio potrà essere più funzionale e più bello e dall’altro si enfatizzerà lo slancio progettuale e i tratti del Nervi. E’ consentito il rifacimento di tutte le gradinate, verrebbero create delle curve nuove, interne, per risolvere il problema della visibilità, perché queste saranno a ridosso del campo. E’ prevista la copertura di tutti i posti a sedere. La capienza netta del nuovo Franchi sarà di 40 mila persone. Completeremo i lavori nel 2026 quando ricorreranno i 100 anni dalla fondazione della Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Per quanto riguarda il centro sportivo Davide Astori, che ospita in questo momento la Fiorentina in concessione, la palestra dovrà essere mantenuta, mentre i rimanenti uffici e il campo verrà demolito. Nascerà un nuovo palazzetto dello sport da 700 posti adiacente all’area concessa all’Affrico”.