Nardella: “Nuovo STADIO? Ho rispettato le tre richieste di Commisso. Sui costi ragionevoli…”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato da Palazzo Vecchio a margine di una conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Abbiamo invitato il soprintendente Pessina a presentare il livello di vincolo e interesse culturale dello stadio. Come Comune lavoreremo per dare nuova vita allo stadio: vogliamo che resti vissuto, come e più di oggi. Con altre attività e in parallelo al nuovo stadio della Mercafir. A febbraio aprirò un confronto con la città per avere un’ampia partecipazione alla costruzione della nuova vita del Franchi. Abbiamo a disposizione quattro anni, è il periodo che ci serve per il nuovo stadio. Restyling? Il Comune ha una forza economica per un restyling anche perché spendiamo 500mila euro l’anno per la manutenzione. Più lo proteggiamo e meno costi di manutenzione avremo. 22 milioni per la Mercafir? La Fiorentina ha detto che prende atto della perizia. Noi a gennaio pubblicheremo il bando e andremo avanti per la nostra strada. Ho seguito e rispettato le tre richieste di Commisso: fast, total control e costi ragionevoli, la cui entità non la fissa il sindaco ma un’autorità terza. Iachini? In bocca al lupo a lui, è una persona che Firenze conosce molto bene”.