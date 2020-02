Nardella: “Nuovo STADIO? Mantenuti gli impegni, ora la Fiorentina faccia i suoi calcoli. Ci deve essere fiducia reciproca con Commisso”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato così a Radio Bruno Toscana alla vigilia di Fiorentina-Atalanta: “Mi fa piacere che domani in tribuna ci sarà anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e mio caro amico. I cori sono belli, ma non devono sfociare negli insulti. Stadio? Credo che a Firenze si faccia sul serio: gli impegni presi mi pare di averli mantenuti. Il Comune sta facendo ciò che deve fare, rispetto ad altre grandi città italiane. Ci deve essere fiducia da ambo le parti: sia da parte di Commisso in noi e viceversa. Facciamo un bando e vendiamo un’area, ma è pubblica: ho fatto una stima confermata dalla stessa società che ha fatto la stima dello stadio della Juventus. Possiamo fare anche un albergo tra i più grandi della città e molte altre cose positive dal punto di vista commerciale. La Fiorentina faccia tutti i suoi calcoli: il valore è di 40 milioni e non lo dice Nardella. Gli imprevisti ci sono sempre, ma noi non veniamo da Marte ed abbiamo una reputazione: questa cosa di essere in continuazione sotto esame la prendo con il sorriso, ma siamo abituate a queste cose”.