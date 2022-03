Nardella: “Oggi è una giornata storica. Vogliamo trasformare un monumento storico in uno STADIO moderno e funzionale”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha così parlato da Palazzo Vecchio, in occasione della presentazione del progetto per il nuovo Franchi: “Questa è una serata storica, c’è voluto del tempo per arrivare fin qui. La nostra è una grande sfida, la presenza di grandi autorità qui oggi testimonia l’importanza di questo evento”.

E poi ha aggiunto: “Lo stadio della Fiorentina è stato definito dal governo un monumento nazionale. L’obiettivo è quello di trasformarlo in una struttura moderna e funzionale, e per farlo abbiamo chiesto l’aiuto di esperti a livello internazionale”.