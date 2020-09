Nardella: “Parole di Commisso oggettivamente gravi. Dichiarazioni del genere dovrebbero essere sostanziate con nomi e fatti”

“Le affermazioni del patron della Fiorentina Rocco Commisso, in un’intervista a un quotidiano, in merito a suggerimenti ricevuti (“dovresti prendere questo architetto, dovesti chiedere a questa impresa. Per i seggiolini potresti sentire Tizio, per le strutture Caio, per i lavori Sempronio”) sono oggettivamente gravi e inquietanti. Credo che, se così fosse davvero, dichiarazioni del genere dovrebbero essere sostanziate con indicazioni precise di nomi e di fatti, soprattutto per consentire a me o ad altri amministratori pubblici di intervenire tempestivamente e drasticamente per garantire procedure e comportamenti trasparenti e corretti, e rilevare eventuali fatti da denunciare alle autorità giudiziarie”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un’intervista pubblicata oggi.

5 1 vote Article Rating