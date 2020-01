Nardella: “Per lo STADIO alla Mercafir siamo pronti, a breve consegneremo il Masterplan. E per il Franchi ho già delle soluzioni”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Stadio? Secondo me a volte i media danno a questo tema molta più importanza di quella che gli danno i tifosi, che invece magari sono più interessati alle vittorie della squadra e al calciomercato. Comunque nei prossimi giorni io presenterò il Masterplan della Mercafir. Inoltre, le operazioni di bonifica della zona stadio andranno in parallelo con lo spostamento del mercato ortofrutticolo. Franchi? Su questo non getto la spugna. La Fiorentina aveva sposato il progetto di Casamonti che prevedeva la demolizione delle curve, ma poi ci è stato detto che non si potevano toccare. Se la società dovesse cambiare idea, intervenendo sul Franchi senza demolire le curve, io sarei d’accordo. Allo stesso tempo, però, tutti dicono che il futuro del calcio italiano passa anche dagli stadi di proprietà, e quindi penso sia meglio fare uno stadio nuovo. Guardate cosa ha fatto la Juve da quando ha il proprio. Possibilità che la Fiorentina compri il Franchi? Non è impossibile, ma è difficile perché ci sono tutta una serie di implicazioni per le quali non metterei mai la mano sul fuoco. Il fatto è che se ogni giorno si tira fuori un’opzione nuova, tocca ricominciare sempre da zero e non si combina nulla. Io da sindaco punto forte sulla Mercafir, per la quale ci siamo, il bando è pronto. E riguardo al Franchi, ci sono un sacco di soluzioni: può ospitare eventi sportivi, non solo calcio ma anche rugby e atletica, concerti e tante altre cose. Quindi se si fa lo stadio nuovo, bisogna anche dare una vita nuova a quello vecchio”.