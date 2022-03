Nardella: “Piatek può essere decisivo contro il Bologna. Prevedo un 2-1 a favore della Fiorentina”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune battute a La Nazione: “Mi piace molto Milenkovic, è bravo ha carattere, per questo spero resti a lungo. L’uomo decisivo contro il Bologna? Ne indico due perché Piatek o Cabral, se dovesse essere lui il centravanti titolare, saranno decisivi. Pronostico? Vince la Fiorentina 2-1″.

Poi sul tema stadio ha aggiunto: “Sono soddisfatto, c’è molto da fare, ma siamo arrivati a un punto di non ritorno. Uno stadio ’nuovo’ senza dover rinunciare al vecchio, quindi alla sua storicità e a quello che ha rappresentato per la storia non solo della città, ma anche della Fiorentina”.