Nardella: “Restyling del Franchi? Si può fare, Commisso ha capito Firenze. Pronto a prendermi le responsabilità”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a RTV 38 a proposito di una possibile ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Queste le parole del primo cittadino fiorentino: “Se il Governo facesse una norma per nominare, come chiede Anci, i sindaci commissari per le grandi opere pubbliche io sono pronto a prendermi questa responsabilità. Sia per la ristrutturazione dello stadio Franchi, sia per opere importanti pubbliche come l’aeroporto di Peretola o anche per la tramvia. Bisogna fare presto e semplificare una burocrazia che rischia di compromettere il Paese. A Genova, il sindaco è stato nominato commissario per la ricostruzione del ponte, opera che poi è stata realizzata in tempi rapidi. Fiorentina? Credo che Rocco Commisso sia entrato nella mentalità dei fiorentini che amano questo impianto, e non vogliono demolirlo, ma magari vederlo rinnovato. Credo che si possa e si debba trovare la sintesi tra esigenza di rendere il Franchi uno stadio moderno e dall’altro lato mantenere tutto il significato e la forza simbolica che ha sempre avuto”.