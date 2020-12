Nardella: “Resyling del Franchi? Siamo in attesa del ministero”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Museo della Lingua Italiana che sorgerà nel capoluogo toscano all’interno del complesso monumentale di Santa Maria Novella.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino fiorentino sul restyling del Franchi: “Per lo stadio siamo in attesa del parere del ministero. E non ho parlato di questo tema con il ministro Franceschini“. Come noto da tempo, la Fiorentina è in attesa della risposta da parte del MiBACT per capire se e dove si potrà intervenire grazie all’utilizzo della norma Sbloccastadi inserita nel DL Semplificazioni.