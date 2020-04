Nardella: “Riapriremo alcuni parchi e aree verdi e ci stiamo attivando per i centri estivi. La tramvia si farà”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Lady Radio, ha annunciato alcune novità importanti relative alla città su diversi fronti: “Riapriremo parchi e aree verdi, una per quartiere, dove sarà possibile entrare su prenotazione con la presenza anche dei genitori. Ci sono dei bambini che sono rimasti chiusi in case di 50 e 60 metri quadrati in tutto questo periodo. Ci stiamo attivando per organizzare i centri estivi per bambini e ragazzi per venire incontro alle esigenze delle persone che torneranno a lavorare. Ritengo inaccettabile il discorso fatto dalla Azzolina che ha detto “con la scuola, forse, ci vediamo a settembre” e buonanotte. La tramvia assicuro che si farà. Sono stati impegnati molti soldi su questi progetti e sarebbe da folli non portarli avanti”.