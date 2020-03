Nardella: “Ringrazio i fiorentini per gli sforzi e i sacrifici di questi giorni. Ne usciremo più forti di prima”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha postato su Twitter un video molto interessante e significativo. In esse si vedono le immagini dall’alto della città, che appare praticamente deserta. Un buon segno in relazione alle regole imposte dal Governo per combattere il coronavirus. Ecco quanto scritto da Nardella a corredo del video: “Abbiamo ripreso la città dall’alto oggi: si vedono gli effetti dei nostri appelli. Evitiamo gli assembramenti, non abbassiamo la guardia. Vi ringrazio intanto per gli sforzi e i sacrifici di questi giorni. Continuiamo così e ne usciremo insieme, più forti di prima”.