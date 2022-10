Nardella: “Scambio di telefonate e di battute con il sindaco di Lecce, ci siamo detti che…”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rivelato un simpatico retroscena in vista della partita tra Lecce e Fiorentina che andrà in scena stasera in Puglia.

“Ho avuto uno scambio di telefonate con il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – ha detto Nardella – mi ha chiamato stamani e ci sono state alcune battute ma all’insegna del fairplay in vista della partita di questa sera”.

E poi: “Ci siamo detti che rimarremo amici a prescindere dal risultato finale. Mi sembra un modo particolare di stemperare la tensione a poche ore da una partita importante. Salvemini è un sindaco bravissimo ed è bello che ci sia questo rapporto, anche quando si parla di calcio”. Le parole di Nardella sono riportate dall’agenzia Italpress.