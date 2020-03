Nardella: “Se il contagio non diminuisce, è inevitabile un aumento delle misure. E a Firenze…”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a Sky TG24 per parlare dell’emergenza Coronavirus: “Se il contagio non si dovesse fermare, penso che sia inevitabile che il Governo inasprisca le misure. Fino ad adesso ha adottato una strategia graduale e progressiva: credo che questo sia stato il metodo giusto, ma potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Se in questa settimana infatti, che è quella che dovrebbe essere decisiva per tutti, il contagio dovesse continuare ad aumentare in maniera preoccupante, non solo capirei ulteriori misure del Governo, a le applicherei anche a Firenze con grande scrupolo e rigore”.