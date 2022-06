Nardella: “Secondo me, la Fiorentina si sta convincendo che il nuovo stadio non è un ripiego. Rimarranno stupiti”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del progetto vincitore del concorso per il restyling dello stadio Artemio Franchi, realizzato dallo studio Arup. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito sportface.it: “Secondo me la Fiorentina, giorno dopo giorno, si sta convincendo che questo non è un ripiego o un adattamento. La società viola rimarrà stupita da quello che riusciremo a realizzare. Visto che la Fiorentina ci tiene all’immagine e al marketing di stadi nuovi ce ne sono tanti, ma uno fatto così è unico. Credo che essere la squadra che gioca in uno stadio che mette insieme passato, presente e futuro è un bel biglietto da visita”.

E ancora: “Non è un caso che quando si parla di stadi simbolo nel mondo si parli di stadi che hanno caratteristiche particolari, una storia, e dobbiamo trasformare quella che era una difficoltà ed una criticità, in una opportunità, e penso che la Fiorentina lo stia capendo. Al di là di qualche perplessità non sono mai stato contrario politicamente ad uno stadio in un’altra parte del Comune di Firenze o dell’area metropolitana, ma penso senza timore di smentita che tale idea sia definitivamente accantonata perché ormai il treno è partito seguendo anche un percorso molto preciso e lineare”.