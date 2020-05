Nardella: “Serve più fiducia nei sindaci, bisogna seguire l’esempio di Genova. Appena Commisso tornerà a Firenze parleremo con Franceschini…”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella a Radio Bruno ha parlato anche della questione STADIO: “Poco tempo fa Conte a Genova col sindaco Bucci ha celebrato la fine della ricostruzione del ponte. Nessuno ci avrebbe scommesso, lo hanno costruito in meno di due anni. Se in Italia si vogliono fare le cose si possono fare, in maniera chiara e veloce. Serve più fiducia nei sindaci, bisogna seguire l’esempio di Genova: si tratta di strutture diverse ma il principio è lo stesso. Appena Commisso tornerà a Firenze mi impegno a fissare un incontro con lui e il ministro dei beni Franceschini per semplificare le leggi per le opere tutelate come il Franchi”.