Nardella si muove per lo STADIO: “Ho già preso contatti con molti parlamentari per chiedere di inserire al governo una certa norma…”

E’ tornato a parlare anche della questione STADIO il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole riportate da Italpress: “Io ho già preso contatti con molti parlamentari fra cui l’onorevole Lotti e l’onorevole Di Giorgi, per chiedere al ministro Franceschini e al governo di inserire per gli stadi monumenti nazionali una norma già nel decreto semplificazione che è in preparazione in questi giorni”.