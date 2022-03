Nardella: “Siamo fiorentini, non poteva non esserci una discussione animatissima. Ho parlato con Barone, c’è una doppia opzione sui lavori per la Fiorentina. Premiato progetto più economico? No, il budget è quello”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare del progetto che ha vinto il concorso per il rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte: “Siamo fiorentini e non poteva non esserci fin da subito una discussione animatissima. Ci fa molto piacere che la città discuta e quindi faremo un road show e con gli organi istituzionali studieremo tutta la documentazione tecnica”.

E poi: “Ieri mi sono sentito col direttore generale della Fiorentina, Joe Barone e cominceremo la prossima settimana a lavorare insieme. Costituiremo un gruppo di lavoro con il club viola. Per quanto riguarda i lavori, questo progetto consente di avere una doppia opzione: portare avanti i lavori con la squadra di calcio che continua a giocare, oppure fare i lavori con la Fiorentina altrove. Questi sono discorsi che approfondiremo con la società”.

Nardella ha aggiunto: “Questo è uno stadio per i tifosi, ma anche per i cittadini. E noi dobbiamo parlare con loro. Questa progetto sarà una grandissima opportunità di crescita e di sviluppo di questo quartiere. Realizzeremo lì il più grande parcheggio coperto della città. Non stiamo parlando di una cattedrale nel deserto, ma verranno realizzate nuove infrastrutture come la tramvia che proseguirà i propri lavori in parallelo”.

Infine: “E’ stato premiato il progetto più economico? No, il budget è quello. E’ stato premiato questo sulla valutazione di diversi aspetti: estetico, funzionale, innovazione, sostenibilità”.