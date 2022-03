Nardella: “Siamo in dirittura d’arrivo per ottenere il finanziamento aggiuntivo di 55 milioni che ci permetterebbe di coprire tutto il costo del nuovo Artemio Franchi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a una domanda sul nuovo stadio Artemio Franchi al margine di un evento della Banca CR Firenze. Queste le sue parole riprese da Italpress: “Il colloquio di ieri con il ministro Franceschini è stato molto positivo, sono contento di questo incontro e ringrazio il ministro. Gli abbiamo illustrato il progetto dello stadio che ha apprezzato moltissimo, abbiamo anche condiviso quelle che sono le procedure da portare avanti da qui alla fine della progettazione e all’affidamento dei lavori, abbiamo condiviso le tempistiche tenendo conto che si tratta di un progetto finanziato da fondi correlati al Pnrr. Ho fatto presente che siamo anche in dirittura d’arrivo per ottenere il finanziamento aggiuntivo di 55 milioni che ci permetterebbe così di coprire tutto il costo dello stadio”.

E ancora: “Devo ringraziare il ministro Franceschini perché questo finanziamento è del ministero della Cultura, poi c’è stato anche un grande supporto del mondo del calcio, parlo della Figc, della Lega serie A e del Coni, in generale del mondo dello sport, ma è chiaro che senza il ministero della Cultura non avremmo potuto fare questo passo così importante perché si tratta di un monumento nazionale. La reazione sullo stadio è stata estremamente positiva, per altro con il ministro era presente anche il segretario generale del ministero Salvo Nastasi, ed i dirigenti del settore, quindi abbiamo anche fatto un approfondimento tecnico che ci porterà ad avere il nuovo stadio a Campo di Marte”.