Nardella: “Sorpreso dalla qualità del progetto del Viola Park. Tema STADIO? C’è un clima di grande collaborazione, ma ogni cosa a suo tempo…”

Dopo la visita al nascente centro sportivo della Fiorentina (Viola Park), il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “E’ veramente un bellissimo progetto, mi sono congratulato con i progettisti, con la sovrintendenza e con la famiglia Commisso. E’ un grande investimento e un bel messaggio di speranza anche per l’economia della nostra città. Ci sono tante aziende fiorentine e toscane impegnate. Sono rimasto sorpreso per la qualità del progetto. Per quanto riguarda il parcheggio sarà finanziato dal Comune di Firenze e quello di Bagno a Ripoli. Viola Park e Tramvia andranno di pari passo. Unendo le forze possiamo fare cose importanti. Tema stadio? C’è un clima di grande collaborazione. Ogni cosa a suo tempo, ma sono molto fiducioso”.