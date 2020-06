Nardella: “Stadio a Campi? La Fiorentina è libera di fare quello che ritiene giusto. Non sono invidioso degli altri sindaci”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Commisso? Ho seguito le sue parole e mi ha fatto un’ottima impressione. Mi auguro di incontrarlo il prima possibile perché le cose dette sabato meritano un approfondimento concreto faccia a faccia. Il problema dello stadio non c’è solo a Firenze, ma riguarda tutta l’Italia. Il Governo ha l’opportunità storica di invertire la rotta, rappresentata dal Decreto Semplificazione. Io intanto continuo a lavorare perché la riqualificazione di Campo di Marte verrà trattata a prescindere dal percorso delle leggi. Penso che Commisso abbia apprezzato quanto ho detto, abbiamo messo a tacere coloro che insinuavano che tra di noi ci fossero fratture. Stadio? La proprietà della Fiorentina è libera di fare quello che ritiene giusto, che sia Firenze o Campi Bisenzio. Io naturalmente sono il sindaco di Firenze e lavoro per il bene della mia città. Non sono invidioso degli altri sindaci. La Viola a Campi? Preferirei vederla a Campo di Marte, nella mia città, ma tutto è possibile (ride, ndr)”.

0 0 vote Article Rating