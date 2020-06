Nardella: “Stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? Non ci sono veti. Pronti a valutare in modo serio anche un progetto fuori Firenze. Non voglio scontro sterile e preventivo”

Sul tema dello stadio della Fiorentina, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da La Nazione dichiara: “Non ci sono veti. Siamo pronti a valutare in modo serio anche un progetto fuori dal Comune di Firenze“. Un’apertura dunque anche verso Campi Bisenzio: “Credo sia miope ridurre il dibattito sul futuro della Città metropolitana alla questione dello stadio a Campi – prosegue Nardella – ma è anche sbagliato criticare a priori l’idea di uno stadio fuori dal Comune…Dico che le valutazioni si potranno fare davanti a un progetto serio e completo, che comprenda un calcolo trasparente e coerente del costo delle infrastrutture necessarie, dalla viabilità ai parcheggi, esaminando l’impatto ambientale, aeroportuale e le eventuali conflittualità di un grande centro commerciale”.

Intanto c’è chi interpreta la complessità della realizzazione dello stadio a Campi come una volontà di mettere i bastoni fra le ruote: “Sbaglia – a parlare è ancora Nardella – Sono il primo a non volere uno scontro sterile e preventivo. Lo stadio, come ogni grande opera, deve essere inserito in un quadro complessivo di pianificazione e sviluppo dell’area metropolitana, sul quale ci dobbiamo trovare tutti d’accordo. Da questo punto in avanti si può valutare quali opere si possono realizzare e come farle”.