Nardella: “Stadio? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io ho rispettato tempi e impegni presi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da RTV 38, ha toccato anche il tema del nuovo stadio della Fiorentina facendo intendere un concetto: “Ognuno si assumerà le proprie responsabilità”.

Nello specifico: “C’è un bando pubblico e non posso condizionarlo in alcun modo. Vedo che tanti invece si pronunciano, ognuno si assumerà le responsabilità e degli effetti di quello che dice. Io invece mi attengo alle leggi. Esiste una procedura pubblica per vendere un’area, posso dire di aver rispettato i tempi e gli impegni presi”.