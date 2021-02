Nardella: “Stadio? Sono stanco di aspettare e a questo punto lo faccio io. E che nessuno dica che io mi oppongo a Campi Bisenzio”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato della questione stadio a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Io credo che la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi, ci sono le condizioni per farlo, perché uno stadio completamente nuovo vale molto di più sotto il profilo della redditività. Se il patron della Fiorentina vuole andare a Campi Bisenzio, è libero di farlo. Ci vorrebbe però un progetto di fattibilità e un masterplan che deve presentare chi vuole fare lo stadio. Alla Mercafir tutte queste cose sono previste e anche a Campo di Marte sono già previsti investimenti in tal senso. Gli stadi vanno fatti, ma i progetti devono prevedere anche le infrastrutture e i costi da affrontare. Se anche Commisso vorrà andare via da Firenze, troveremo il modo di sfruttare il Franchi per altre cose: ma sono convinto che la Fiorentina non se andrà dalla città. Io non mi fermerò davanti a niente, già a febbraio cominceremo con i lavori: lo dobbiamo ai cittadini e ai tifosi. Siamo pronti a valutare qualsiasi ipotesi, deciderà la proprietà. Sarà uno dei restyling più belli del mondo, lo dobbiamo alla città e su questo non sono disposto a fermarmi. Prevediamo un investimento di mezzo miliardo di euro e mille posti di lavoro. Non si dica che Nardella non vuole che la Fiorentina faccia lo stadio da un’altra parte, però sono stanco di aspettare. E a questo punto lo faccio io, a Firenze, e sarà uno dei più belli in assoluto”.