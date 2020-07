Nardella: “STADIO? Unica strada è Campo di Marte, ora o mai più. Ritengo che la Fiorentina debba rimanere a Firenze”

In un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, il Sindaco Dario Nardella è tornato a parlare della questione STADIO: “Mi sto muovendo, senza parlare, con governo, Regione, Parlamento. L’unica strada è Campo di Marte: ho trovato più disponibilità nel soprintendente e nel Parlamento. Sono abbastanza fiducioso nel restyling del Franchi. Ora o mai più, per una norma che con tempi e costi ragionevoli permetta a un privato di ristrutturarlo. Ipotesi Campi Bisenzio? Non posso trattenere con la forza la Fiorentina a Firenze, ma ritengo che debba rimanere a Firenze”.

