Nardella: “Stasera manderemo un abbraccio a Commisso. La squadra? Diverte, ma paradossalmente cala con le piccole e vince con le grandi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto per la presentazione di alcune iniziative del Comune, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra viola: “Ho parlato con Barone quando Rocco è ripartito per l’America, era tranquillo e fiducioso: bisogna mantenere questo spirito. Stasera la squadra festeggerà Natale al Maggio Musicale con gli amici più stretti: manderemo un grande abbraccio per Rocco da Firenze. La squadra? Mi appassiona e diverte, in più vince. Ci sono paradossalmente momenti di calo con squadre alla portata e con le grandi invece va quasi meglio. Una bellissima stagione”.