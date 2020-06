Nardella: “Stiamo lavorando per avere il Gran Premio di Formula Uno e il Tour de France a Firenze”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un’ottica di rilancio della città, sta cercando di puntare anche sullo Sport. Intervistato da La Nazione, il primo cittadino del capoluogo toscano ha detto: “Stiamo lavorando per avere il 13 settembre il Gran premio di Formula 1 al Mugello. È difficile, ma se ce la facciamo potremmo raddoppiare la velocità di ripresa economica del territorio. Fra l’altro a luglio col governatore emiliano Bonaccini incontreremo Christian Prudhomme, il direttore del Tour de France per costruire la candidatura italiana alla partenza della corsa dopo il 2022″.

