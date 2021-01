Nardella: “Sul Franchi mi gioco tutta la credibilità da sindaco: ci sarà anche un museo della Fiorentina. Gli archistar non firmino solo appelli, ma anche progetti”

Prosegue la conferenza del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul futuro del Franchi: “Lo stadio sarà pensato per essere vissuto tutti i giorni. Nel progetto ci sarà anche spazio anche per il museo della Fiorentina. Lo facciamo per i tifosi, per la squadra e la città. Se dobbiamo ballare, lo faremo fino in fondo. Abbiamo intrapreso una strada di non-ritorno: noi faremo un Franchi nuovo. Mi gioco tutta la mia credibilità da sindaco. Il meccanismo di realizzazione e finanziamento non è diverso da altri progetti fatti a Firenze. E’ mia intenzione di creare un tavolo di lavoro per coinvolgere anche le associazione dei tifosi. Con loro seguiremo passo passo l’andamento dei lavori”.

Continua così Nardella: “Metteremo a tacere tutti i detrattori che hanno pensato solo a fare polemica: chi vuole consigliare è ben accetto, altrimenti che se ne stiano a casa. Agli archistar dico di mettere la firma anche sotto al nostro progetto: fatevi avanti. Firenze è la città di Brunelleschi e Michelangelo: oltre a firmare appelli, firmate anche progetti. Ci sarà un percorso internazionale, non avete più alibi. Sarà una grandissima occasione anche per la riqualificazione di Campo di Marte, ne ho già parlato con il Presidente di quartiere. Vogliamo realizzare un grande parcheggio nella zona della Ferrovia, da lì faremo una nuova passerella che consentirà un accesso facile allo stadio. Garantisco la totale collaborazione alla Fiorentina: purtroppo non ho avuto la possibilità di incontrare Commisso negli ultimi giorni. Sono fiducioso di vederlo nelle prossime ore, gli illustrerò i dettagli perché è necessario andare avanti nel rapporto di collaborazione. Nelle varie opzioni sul Franchi, quella dell’intervento del Comune è sempre stata presente”.