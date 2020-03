Nardella: “Uscire deve essere un’eccezione non una regola. Non vanifichiamo quanto fatto finora”

Questo pomeriggio è tornato a parlare il sindaco Dario Nardella. Il primo cittadino di Firenze, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto mandare un preciso messaggio ai fiorentina. Queste le sue parole: “Capisco che comincia ad arrivare il periodo del bel tempo, e che la voglia di uscire aumenti. Proprio per questo torno a chiedere a tutti voi di continuare a rispettare la regola di rimanere a casa. Seppure il governo consente di uscire sotto casa per una breve passeggiata, sia essa utile per accompagnare fuori il cane o fare un’uscita con il proprio figlio minorenne, questo non significa che esso debba diventare una regola. Non deve essere un’attività frequente, ma deve rimanere un’eccezione altrimenti vanifichiamo i sacrifici di queste ultime due settimane. Torno a chiedervi di restare in casa e di uscire solo in via del tutto eccezionale, di fare uno sforzo per la salute di tutti noi e per salvare altre vite. Il contagio purtroppo a Firenze, e piu in generale in Toscana, continua ad aumentare. Con il prefetto abbiamo deciso di intensificare i controlli di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine ma conta l’impegno di ciascuno. Mi raccomando a tutti”.