Nardella: “Uva ha dato un contributo prezioso per Firenze. Grazie per esser stato mio consigliere per lo stadio”

Il Consigliere speciale del Sindaco Nardella, Michele Uva, ha lasciato l’incarico in Comune per incompatibilità con il nuovo incarico assunto in Uefa. Il Sindaco Dario Nardella ha ringraziato Uva dicendo: “Ringrazio Michele Uva per aver messo a disposizione di Firenze la sua grande professionalità, ricoprendo il ruolo di mio consigliere speciale per lo stadio e i grandi impianti sportivi. Il suo contributo per Firenze è stato prezioso”

“Mi auguro che la collaborazione di Uva con la nostra città – prosegue Nardella – continui quando e se si presenterà l’occasione e nelle forme più appropriate per il suo ruolo”.