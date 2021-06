Nardella: “Via al bando per la riqualificazione del Franchi e Campo di Marte. Lo stadio non sarà una cattedrale nel deserto, tanti interventi previsti. Creeremo 3 mila posti di lavoro”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha illustrato il bando per il rinnovamento del Franchi e la riqualificazione di Campo di Marte.

Il numero uno cittadino ha detto: “Questo bando è il risultato di tanti attori che hanno lavorato assieme e avrà l’interesse di tutto il mondo. Parliamo di un’area molto importante della nostra città, ricca di storia. Il bando viene inviato proprio oggi alla Gazzetta europea. Si intende creare un nuovo spazio sportivo, culturale e sociale, che abbia una fruizione di sette giorni su sette, non solo il giorno delle partite, ma tutto l’anno. Verranno creati 1500 posti di lavoro diretti e 3 mila complessivi con tutto l’indotto”.

Poi ha aggiunto: “Gli obiettivi del progetto sono quelli di mettere in sicurezza l’impianto, creare nuovi motivi per visitare Firenze, contribuire un miglior governo dei flussi turistici, creare uno spazio per meeting e infine generare una significativa crescita economica. Gli stadi moderni devono essere accessibili, non devono essere cattedrali nel deserto. Creeremo una linea di infrastrutture importante e lo stadio sarà connesso a tutti i luoghi più importanti presenti a Firenze. Inoltre è prevista la realizzazione di un parcheggio da 3 mila posti e saranno riqualificati tutti gli impianti sportivi della zona”.