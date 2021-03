Nardella: “Viola Park di interesse pubblico. Sosterrò Bagno a Ripoli, ma il problema della burocrazia va affrontato”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’attuale emergenza covid, ma doveroso è stato un suo commento su quanto sta accadendo in casa Fiorentina, in particolar modo per quanto concerne il Viola Park: “Il centro sportivo? Che ci sia Rocco o meno, il problema della burocrazia nel nostro paese è serio e va affrontato una volta per tutte, così come la questione della giustizia amministrativa. Quante volte si è sentito parlare di ricorsi? Io non voglio creare allarmismo, ho assicurato al Sindaco di Bagno a Ripoli il sostegno in giudizio, perché è vero che ci sono i privati, ma c’è un interesse pubblico per cui queste opere si fanno, ed è giusto che gli enti pubblici le difendano.”.