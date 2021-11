Nardella: “Vlahovic? Amareggiato dal suo addio. Sceglie Commisso cosa fare, ma fossi io a decidere…”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato la vicenda Vlahovic a Radio Rai 1, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”.

Ecco le sue parole: “Vlahovic? A quanto pare se ne andrà: purtroppo anche questo è il calcio. Da tifoso viola sono amareggiato, anche se sarà il presidente Commisso a fare le scelte che ritiene più opportune per la squadra. Ma mi sento di dire che sta giocando bene, quindi perché non godercelo fino in fondo?”.

Qualche settimana fa aveva dichiarato a Radio Bruno: “Chi diceva di non farlo giocare non stava al mondo. Gioca bene, lotta, segna e ci fa godere, per questo deve continuare a giocare e basta. Mi piacerebbe che rimanesse fino al 2023“.