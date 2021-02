Nardella: “Vogliamo onorare la storia di Firenze e della Fiorentina e dare ai tifosi uno stadio all’altezza dei loro sogni”

Continua così l’intervento del sindaco di Firenze, Dario Nardella, durante il Consiglio Comunale.

Queste le sue parole: “Abbiamo un obiettivo, che non è più negoziabile e rinviabile: onorare la storia di Firenze e della Fiorentina e dare ai tifosi uno stadio all’altezza delle loro aspettative e dei loro sogni. Mai ci potremo permettere un abbandono del Franchi, che andrebbe a ricadere anche su Campo di Marte. Ci saranno delle ricadute positive per tutti i cittadini. Puntiamo a far diventare l’area dello stadio attrattiva anche per i turisti. Vogliamo inserire un polo museale del calcio dentro il nuovo Franchi: non solo della Fiorentina, ma anche della Nazionale e del Calcio Storico. E risolvere i problemi di parcheggio che da anni attanagliano quella zona. Siamo consapevoli che la sfida è ambiziosa, ma siamo determinati a portarla in fondo. Siamo sicuri che anche la Fiorentina raccoglierà questa sfida e auspichiamo un confronto collaborativo con la società sul tema. Sarà uno stadio al livello dei maggiori standard europei: toccherà poi all’imprenditore, che è bravissimo, far fruttare questo patrimonio”.