Nardella: “Vogliamo un Franchi da 40mila posti. Presto un parcheggio. Oggi chiudiamo il percorso Mercafir”

A pochi mesi dalla conferenza #iostoconrocco, il Sindaco Dario Nardella torna a parlare di Stadio nel giorno della Liberazione di Firenze con una conferenza stampa insieme al presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e all’Assessore Cecilia del Re.

Il Sindaco, nel cortile Michelozzo, ha confermato la delibera che indica la strada per la riqualificazione di Campo di Marte e la ristrutturazione del Franchi: “Abbiamo dato rapidità al progetto di realizzazione del nuovo stadio in città. Chiudiamo il percorso della Mercafir, ribadendo che i nuovi mercati si dovranno fare. Vogliamo che l’area di Campo di Marte sia pronta ad ospitare il nuovo stadio. Siamo al lavoro per un parcheggio funzionale, saranno diverse migliaia di posti auto. La nostra strada è rifare il Franchi creando intorno le condizioni per farlo. Vogliamo arrivare a uno stadio da 40 mila persone”