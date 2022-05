Nasce l’ipotesi di uno scambio con l’Atalanta: la Fiorentina ha una carta per arrivare a Gollini

I destini di Fiorentina e Atalanta potrebbero incrociarsi sul fronte mercato. Dopo due differenti esperienze in prestito, Christian Kouamé e Pierluigi Gollini rientreranno ai loro club di proprietà. L’attaccante ivoriano è stato protagonista di una buona stagione all’Anderlecht, mettendo a referto addirittura 13 gol; il portiere italiano ha giocato in totale dieci partite al Tottenham.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sta nascendo l’ipotesi di uno scambio tra i due giocatori: Kouamé in nerazzurro, Gollini in viola. Si tratterebbe di due trasferimenti a titolo definitivo, di cui ancora sappiamo poco altro. La situazione è in continuo aggiornamento; fatto sta che la Fiorentina sembra aver scelto con decisione il suo obiettivo per la porta.