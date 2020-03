Nasce una task force per i nuovi stadi. E a guidarla c’è Barone

Giovedì scorso, durante la teleconferenza tra società di Serie A e Lega, il presidente Paolo Dal Pino ha chiesto al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, di guidare una speciale task force: quella per dotare l’Italia di stadi nuovi, moderni e all’altezza dei migliori campionati internazionali. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Barone ha accettato il compito ed è così nato il suo team che dovrà ora sfondare il muro della politica e costruire un gruppo che faccia lobbing (pressione). Fiorentina, Milan, Inter, Bologna e Roma sono in prima linea per far sì che il mondo politico si muova e consenta a queste e ad altre squadre di poter avere nuovi impianti.