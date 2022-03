Nastasic dà ancora forfait e Quarta scalpita ma togliere questo Igor è dura

Sarà stato il clima o anche solo la presenza pesante e facilmente individuabile di Vlahovic, fatto sta che per Igor la serata di mercoledì è stata molto positiva, esclusa l’occasione in cui il serbo si è svincolato e ha sfiorato il gol con un pallonetto. Il brasiliano nelle ultime settimane sembra aver ribaltato le gerarchie con Quarta, complice anche qualche svarione di troppo dell’argentino dopo il suo rientro dal Covid. Di certo però, il ballottaggio sarà tra loro due perché del quarto centrale, Nastasic, non c’è traccia: il problema al tallone d’Achille lo affligge ancora e di fatto l’ex enfant prodige viola continua a non rappresentare una risorsa per la Fiorentina.