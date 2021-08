Nastasic e il superbonus nel contratto con lo Schalke 04

Un ottimo ingaggio, ma anche un super bonus. Lo Schalke 04 si è trovato a dare diversi soldi a Matija Nastasic, difensore in procinto di tornare alla Fiorentina (il suo arrivo sarà ufficializzato subito dopo la cessione di Milenkovic al West Ham).

E’ ciò che emerge attraverso vari media tedeschi che parlano di 30 mila euro versati al giocatore per ogni punto conquistato dalla squadra. Solo nell’ultima stagione parliamo di quasi mezzo milione di euro e questo perché lo Schalke ha vissuto un’annata disgraziatissima arrivando ultimo con 16 punti all’attivo.

Anche per questo motivo il direttore sportivo del club tedesco, Rouven Schröder, ha fatto capire fin da subito al ragazzo che il suo ingaggio non sarebbe stato sostenibile per una squadra che giocherà nella Serie B teutonica.