Nastasic e…le ultime parole famose!

“Mi sento benissimo fisicamente, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. E’ vero, ci sono stati diversi infortuni la scorsa stagione, ma l’importante è che io mi senta bene ora”. Parole di Nastasic qualche ora prima di patire un altro infortunio al polpaccio sinistro, probabilmente lo stesso che ne ha compromesso gli ultimi mesi in Germania e che rischia seriamente di compromettere la difesa della Fiorentina, già vessata dalle squalifiche, che scenderà in campo tra una settimana.

Come sottolinea Calciomercato.com, non è ancora il caso di disperarsi, ma il fatto che la Serbia abbia congedato il giocatore per farlo controllare direttamente a Firenze non è di buon auspicio. Si scalda Venuti, soluzione raffazzonata per una casistica difficilmente prevedibile, con lo schieramento di due terzini non esattamente difensivi come Odriozola e Biraghi.