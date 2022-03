Nastasic fa il titolare nella Serbia che vince in amichevole. Con Milenkovic in panchina, un altro viola subentra contro l’Ungheria

Stasera non giocava soltanto la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, ma si sono disputate anche delle amichevoli internazionali. Tra queste Ungheria-Serbia in cui erano coinvolti ben 3 giocatori della Fiorentina.

Tra questi, soltanto Nikola Milenkovic è rimasto in panchina tutto il tempo, a causa di un leggero infortunio di cui vi avevamo parlato in giornata. A differenza del n°4 viola, Matjia Nastasic partiva da titolare, essendo un punto di riferimento per la nazionale serba. La sua partita è durata poco più di un’ora, quando è stato sostituito da un altro viola, Aleksa Terzic che ha disputato la restante mezz’ora di gioco.

Per la cronaca, l’amichevole è finita 0-1 per la Serbia che ha prevalso sull’Ungheria grazie a un’autorete di Nagy.