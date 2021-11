Nastasic lascia a piedi la Fiorentina e Italiano cosa si inventa? Il testa a testa tra Venuti e Pulgar e la soluzione estrema Amrabat

In attesa di vederlo a Firenze lunedì, la Fiorentina sa già che dovrà rinunciare a Matija Nastasic per la partita della ripresa con il Milan: sarà il terzo centrale su quattro a mancare a Italiano e a rendere complicatissima la vita al tecnico. Coperta corta in attacco, coperta cortissima ora anche in difesa ma per una congiunzione astrale davvero paradossale. Le ipotesi rilanciate dal Corriere dello Sport-Stadio per coprire la lacuna aperta anche dal centrale serbo sono primariamente due: adattare Venuti al centro o arretrare Pulgar.

Il difensore toscano non gioca centrale (ma era adattato anche lì) dai tempi di Lecce e Benevento, Pulgar invece dalle sue prime giocate in Cile, prima di essere avanzato a Bologna. Su di lui per altro c’è ancora incertezza relativamente alle condizioni fisiche dato che, nonostante non giochi dal 18 ottobre, è in Nazionale ma ancora deve tornare in campo. In ultima istanza potrebbe esserci la soluzione Amrabat, anche lui con qualche piccolo precedente da centrale in carriera. Ma si parla veramente di emergenza massimale.