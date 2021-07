Nastasic, l’idea che esiste eccome: la lunga schiera dei cavalli di ritorno… a peggiorare il loro ricordo

L’idea Matjia Nastasic la Fiorentina ce l’ha, resta da capire se poi si concretizzerà o meno ma anche Sky Sport rilancia un avanzamento dei discorsi tra le parti, con il serbo che si libererebbe a zero dallo Schalke 04, con cui è retrocesso dalla Bundesliga nell’ultima stagione. Il serbo è ancora nel pieno della carriera, avendo 28 anni, ma del giocatore che lasciò Firenze nel 2012 (quando ne aveva 19) e che sembrava poter lasciare un’impronta importante nel calcio europeo è rimasto poco. Diversi problemi fisici che lo portarono prima a lasciare il Man City per la Germania e ora anche ad un’amara retrocessione. Non sarebbe certo il primo ritorno però quello del classe ’93: nelle ultime stagioni se ne sono succeduti diversi, tutti con esiti piuttosto disastrosi.

Si va dalla panchina, con Beppe Iachini e Prandelli che certo non verranno ricordati per la stagione 2020/21, alla scrivania dietro la quale siede tutt’ora Daniele Pradè, tutt’altro che brillante finora. E poi i calciatori, da Badelj a Rosati e Terracciano, da Borja Valero a Biraghi (anche se la sua è una situazione un po’ diversa) mentre il trend stava proseguendo anche nelle stagioni precedenti, con il Corvino 2.0… ecco, quasi nessuno di questi è tornato in un momento di carriera migliore rispetto a quello della partenza, un po’ come accadrebbe con Nastasic.