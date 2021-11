Nastasic recupera per il Milan? Attese risposte nelle prossime ore

Quella di oggi è una giornata importante in casa Fiorentina per cominciare a farsi un’idea sulla difesa che scenderà in campo sabato sera contro il Milan. In queste ore, infatti, Matija Nastasic farà ritorno a Firenze dopo il problema al polpaccio accusato durante un allenamento in Nazionale.

Il difensore serbo si sottoporrà agli accertamenti medici di rito per capire se l’infortunio impedirà a Vincenzo Italiano di poter contare su di lui contro i rossoneri. Filtra pessimismo, ma l’esito degli esami contribuirà a farsi un’idea sulle condizioni di Nastasic. In caso di forfait, il tecnico della Fiorentina si ritroverebbe a disposizione soltanto Igor tra i difensori centrali.